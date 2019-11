Mascia, serve mobilità sostenibile

(ANSA) - PESCARA, 22 NOV - ''Grande Pescara: c'è bisogno di un cambio passo e mentalità, anche per la mobilità. La prospettiva deve essere quella di una città che va nella direzione richiesta dall'Italia e dall'Europa, ossia quella di una mobilità sostenibile: tutti i governi hanno come unico denominatore comune la premialità per i progetti adeguati''. Lo afferma l'assessore al traffico di Pescara, Luigi Albore Mascia.

''Non faccio fatica a riconoscere a passate amministrazioni di aver lavorato in questo senso - spiega - da anni è stato invertito il concetto di Stato finanziatore: ora i Comuni sono esattori di risorse, ma lo Stato incentiva investimenti con progetti di viabilità perchè questo persegue qualità della vita: ridurre l'inquinamento''. Serve ''non interrompere processi virtuosi già in atto. I soldi ci sono, pensiamo a future generazioni con sistema trasporto locale più veloce ed accattivante. Prima o poi dovremo parlare con l'assessore di Montesilvano per parlare della Riviera perchè alla fine la struttura è unica''.



