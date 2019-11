Pietransieri, qui Parco Nazionale Pace

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 21 NOV - Si è svolta oggi la cerimonia di commemorazione dell'eccidio dei Limmari che costò la vita a 128 persone inermi. Il ricordo è iniziato con la fiaccolata che dal bosco dove avvenne l'eccidio il 21 novembre dl 1943, è arrivata fino in paese. Dopo la Messa il corteo si è spostato nel sacrario di Pietransieri dove il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato ha tenuto il suo discorso ricordando l'atroce eccidio e soprattutto la proposta per la realizzazione di un Parco nazionale della pace. "A Pietransieri deve essere istituito il Parco nazionale della Pace in ricordo dei martiri di Limmari", ha detto il primo cittadino. "Oggi, in occasione del 76esimo anniversario della strage, ho presentato ufficialmente questa proposta. Insieme al museo della memoria e all'azione giudiziaria contro la Germania, il Comune percorrerà ogni strada per onorare le vittime dell'eccidio, consapevoli dell'importanza di trasmettere un messaggio di memoria e di speranza alle nuove generazioni".



Data ultima modifica 21 novembre 2019 ore 19:42