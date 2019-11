Riaperta piscina di Francavilla al Mare

(ANSA) - CHIETI, 18 NOV - Riapre oggi al pubblico riprendendo tutte le sue attività la piscina di Francavilla al Mare, impianto che il Comune aveva messo in vendita e che nel giugno del 2018 è stata acquistato per 3,2 mln di euro dalla ditta locale de Cesaris. L'impianto è stato completamente ristrutturato: sono stati rifatti il tetto e l'intera impiantistica, le macchine, inoltre è stata realizzata una nuova vasca per i bambini che si affianca a quella già esistente da 25 metri e per entrambe c'è la scuola nuoto. Dallo scorso giugno la società di gestione, la 'H2On' ha avviato le preiscrizioni: gli iscritti sono 800 e da oggi tutti i corsi sono aperti; iniziano alle 7.30 e vanno avanti fino alle 22. Nella piscina, che ospita anche una palestra, si svolgono corsi di nuoto, fitness in acqua e fitness a terra. Inoltre ci sono una sala corsi, una sala pesi, una sala olistica e un bar. In futuro l'impianto ospiterà anche un centro benessere. Gli addetti fra istruttori di nuoto e di fitness, e personale alla reception sono oltre 35.