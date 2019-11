Aeroporto Abruzzo,ok prolungamento pista

(ANSA) - PESCARA, 18 NOV - La Saga, società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo, ha ottenuto il via libera dall'Enac alla realizzazione del progetto di prolungamento della pista dello scalo, che dai 2.419 metri attuali passerà a 2.707 metri.

I lavori dovrebbero concludersi in un paio d'anni e apriranno l'aeroporto ai voli intercontinentali, che potranno quindi essere programmati ed effettuati regolarmente. Nei prossimi mesi saranno avviate le gare d'appalto, previsti complessivamente interventi per 16,3 milioni di euro nell'ambito del Masterplan.

I lavori saranno divisi in cinque lotti; tra gli interventi figura proprio l'allungamento della pista per un importo di 7,5 milioni di euro. I dettagli sono stati illustrati in conferenza stampa, a Pescara, dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dal presidente della Saga Enrico Paolini che, affiancati, tra gli altri, da Grazia Caligiore dell'Enac, hanno espresso soddisfazione, parlando di "un risultato storico per l'Abruzzo".



Data ultima modifica 19 novembre 2019 ore 10:02