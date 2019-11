Trasferite attività Dsb Chieti Scalo

(ANSA) - CHIETI, 16 NOV - Tutte le attività del Distretto sanitario di Chieti Scalo sono state temporaneamente trasferite nella sede di Chieti centro, nell'ex ospedale in via Tiro a segno 8 dove saranno attive dal 18 novembre. E' la soluzione individuata dal direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, a fronte delle gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie dell'edificio di Chieti Scalo, denunciate da anni da cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

L'azienda sanitaria del frattempo ha già emanato un avviso, in scadenza il prossimo 29 novembre, per la ricerca di nuovi locali allo Scalo dove ricollocare il Distretto e il Consultorio familiare. ''Le prestazioni di specialistica ambulatoriale prenotate in precedenza per lo Scalo sono state già ricollocate in Centro nella stessa data indicata nel foglio di prenotazione - si legge in una nota dell'Asl. I pazienti sono stati tutti informati e non patiranno né disagi né ritardi negli appuntamenti".