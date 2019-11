Assalto con ordigno a bancomat Paglieta

(ANSA) - LANCIANO, 16 NOV - È in corso di inventario l'ammontare del bottino di un nuovo assalto al bancomat della Bper Banca di Paglieta,nella ricca zona industriale in località Piana La Barca. Il colpo è stato messo in atto alle tre di stanotte. I residenti hanno solo avvertito la forte deflagrazione. Con l esplosione dell'ordigno il bancomat è stato letteralmente distrutto. Danni anche all'interno, in particolare la controsofittatura. Immediatamente sono partite le indagini dei carabinieri della compagnia di Atessa, coordinata dal capitano Alfonso Venturi. Il bancomat era stato caricato ieri sera per cui si attendono i riscontri dei prelievi già effettuati. Durante la precipitosa fuga gli ignoti ladri hanno lasciato a terra alcune migliaia di euro.