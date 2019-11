Aumentano arbovirosi da punture zanzara

(ANSA) - PESCARA, 14 NOV - Aumentano in Italia ed in Europa i casi umani di arbovirosi, cioè le infezioni da Arbovirus, molto diffuse in alcune aree del mondo e trasmesse all'uomo tramite la puntura di zanzara. Dei temi in questione si parlerà nel corso dell'evento "Zanzare: un rischio per la salute. La Regione Abruzzo nella prevenzione e controllo delle arbovirosi" che, promosso dalla Asl, si svolgerà domani all'ospedale di Pescara, nell'Aula magna, dalle 8.30 alle 17.

Obiettivo dell'iniziativa è quello di "favorire l'informazione degli operatori del settore sanitario e veterinario sulla specifica tematica e di promuovere, contestualmente con le istituzioni e gli enti locali e regionali, una rete di attività e collaborazioni multiprofessionali in grado di garantire la tutela e la sicurezza della salute pubblica da rischi di possibili emergenze sanitarie". L'evento è accreditato per 200 professionisti specializzati in otto distinte discipline.



Data ultima modifica 15 novembre 2019 ore 13:27