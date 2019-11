Ubriachi alla guida, 7 patenti ritirate

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 10 NOV - La Polizia Stradale di Chieti e del Distaccamento di Lanciano con 5 pattuglie ha controllato oltre un centinaio di persone nella notte tra sabato e domenica. In occasione della festa del vino novello a Treglio (Chieti), tra l'altro, gli uomini del Distaccamento di Lanciano erano presenti in paese con uno stand per effettuare attività educativa e di prevenzione. Sette le patenti ritirate ad automobilisti risultati positivi alla prova con l'etilometro, tra questi 4 con tasso alcolico superiore alle 0,80 g/l, con conseguente denuncia penale all'Autorità Giudiziaria. Intorno alle 3, poi, gli agenti hanno intimato l'alt a un'auto che però, anziché fermarsi, si è allontanata di corsa. Al termine di un inseguimento l'auto è stata bloccata; alla guida una 34enne in evidente stato di agitazione e confusione. Riscontrato un tasso alcolemico di oltre il doppio rispetto al limite, per lei è scattata la sospensione della patente per oltre un anno, con denuncia penale alla Procura della Repubblica di Lanciano.