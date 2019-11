L'Abruzzo Film Commission a Hollywood

(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - C'erano i figli di John Fante Victoria e Jim, e con loro produttori cinematografici, distributori, registi, artisti, tecnici, sceneggiatori, tra i quali Angela Page, Jason Gordon, Ettore Botta, Dorothy Crompton, Mark Cutten, René Leda, Chevonne O'Shaughnessy, Elisa Aquino, George Shamieh, Enzo Sisti, alla prima uscita ufficiale dell'Abruzzo Film Commission all'"American Film Market" di Los Angeles. Un evento, per la costituzione dell'Advisory Board north America, al quale l'assessorato allo Sviluppo Economico Turismo e Cultura della Regione Abruzzo ha visto partecipare oltre cento professionisti del settore.

Grande l'interesse per l'unica Film Commission italiana fra le 51 presenti all'AFM. Introdotto dal direttore della rivista "Video Age", Dom Serafini, l'assessore Mauro Febbo ha illustrato le specificità dell'Abruzzo, "la sua varietà territoriale con montagne, mare, paesaggi naturali e fauna unici, borghi, castelli", sottolineando come la struttura sia già al lavoro per garantire supporto alle produzioni, dai rapporti con enti locali e Parchi, per facilitare adempimenti burocratici e amministrativi, alla lista di professionisti attivi in regione e censiti sul sito http://filmcommission.regione.abruzzo.it.

Ad aprire la serata la console d'Italia a Los Angeles, Silvia Chiave, con la responsabile Enit Emanuela Boni e Roberto Stabile, responsabile relazioni internazionali di ANICA e delle attività dell'ICE nel mondo per le attività dell'Industria cinematografica, anche a none della Direzione Cinema del MIBAC e Italy for Movies. Febbo ha risposto alle tante domande con il supporto tecnico del dirigente promozione turistica e responsabile dell'Abruzzo Film Commission, Francesco Di Filippo.

Ufficializzata, quindi, la nascita dell'Advisory Board e nominati i primi componenti dell'organismo di supporto alla Film Commission: sono la produttrice Angela Conti Page, Francesco Panzieri, curatore tra l'altro degli effetti speciali di Star Wars, e poi Victoria Fante, Nancy Fulton, Briella Tomassetti, Gianluca Di Medio, Marc Provisiero, Andrew De Angelis, Cristiano Donzelli, Dom Serafini ed Enzo Sisti, produttore operativo di 'Ladyhawke', 'The American' e l'ultimo James Bond girato a Matera, che ha sottolineato le positive caratteristiche dell'Abruzzo come set cinematografico. "Grande interesse e molta partecipazione, oltre ogni più rosea aspettativa - commenta l'assessore Febbo - Dall'iniziale ottimistico numero di 50 partecipanti, previsto e programmato, sono pervenute più di 100 presenze. Gli obiettivi alla base della missione a Los Angeles, in occasione dell'American Film Market, sono stati pienamente raggiunti attraverso i contatti della neonata Film Commission d'Abruzzo, ben oltre le normali aspettative per un evento di questo genere e durante un Film Market così importante, in cui si susseguono numerosi eventi giornalieri. Da sottolineare che, oltre a case di produzione e distribuzione, sono presenti nell'edizione 2019 ben 51 Film Commission di tutto il mondo, con l'Abruzzo unica Film Commission italiana". Per sostenere la Film Commission è prevista la riprogrammazione delle attuali risorse disponibili, legate al Por Fesr, e la nuova programmazione di risorse comunitarie 2020-27 specifiche e adeguate per i prossimi anni, soprattutto a supporto delle produzioni cinematografiche. L'assessore ha espresso soddisfazione e ringraziato per la qualificata partecipazione, sicuramente foriera di importanti contatti e sviluppi a vantaggio dei professionisti abruzzesi, dell'intera regione e della stessa Film Commission.