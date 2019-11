Il Fla nelle vie dello shopping

(ANSA) - PESCARA, 9 NOV - Oggi dalle 10 alle 19.30 il FLA, Festival di Libri e Altre Cose, approda nelle vie dello shopping di Pescara. E' la prima volta che il FLA cerca un connubio con lo shopping in un contesto più ampio che unisce la letteratura ad altre forme di arte come pittura, musica e danza. Dal mattino l'iniziativa "Libri su Tela": una trentina di artisti realizzeranno opere pittoriche sul tema della letteratura in postazioni lungo le vie del centro. Alla fine una giuria di esperti valuterà e premierà gli autori delle sei opere migliori.

Nel pomeriggio punti di lettura per adulti e bambini, un quartetto di sax itinerante e la Compagnia Nazionale di Danza Storica d'Abruzzo che in abiti ottocenteschi animerà il centro con balli, musica e letture. Gli operatori commerciali collaboreranno spontaneamente allestendo vetrine a tema anche con il semplice posizionamento di libri a corredo della merce esposta. L'iniziativa è realizzata dal FLA con il supporto di Confcommercio, Confesercenti e assessorato comunale al Commercio.