Ecco il FLA,a Pescara ospiti d'eccezione

(ANSA) - PESCARA, 8 NOV - I libri più popolari e gli scrittori del momento, l'approfondimento giornalistico e i temi di attualità, musica, teatro, fumetti, reading, arte e fotografia nelle strade del centro città e nei luoghi storici del "FLA - Festival di Libri e Altrecose". La rassegna culturale, organizzata da Mente Locale con la direzione artistica di Luca Sofri, ha preso il via ieri e andrà avanti fino a domenica 10 a Pescara. Oltre 170 gli appuntamenti in cartellone. Tra gli ospiti il Premio Strega Sandro Veronesi, il teologo Vito Mancuso con il suo "La forza di essere migliori", il giornalista e commentatore sportivo Fabio Caressa. In arrivo il gruppo musicale Lo Stato Sociale con il terzo romanzo "Sesso, droga e lavorare", il direttore dell'Espresso Marco Damilano, il fumettista Gipi e la cantante Malika Ayane; la vincitrice del Premio Campiello 2018 Rosella Postorino con il suo primo libro per ragazzi "Tutti giù per aria" e uno dei più noti e apprezzati esponenti della stand up comedy in Italia, Saverio Raimondo.



Data ultima modifica 08 novembre 2019 ore 13:02