Linda May Han Oh al Jazz 'n Fall

(ANSA) - PESCARA, 6 NOV - L'edizione 2019 di Jazz 'n Fall prosegue con il concerto del Linda May Han Oh Quintet - formazione composta da Linda May Han Oh al contrabbasso, Will Vinson ai sassofoni, Fabian Almazan al pianoforte, Matthew Stevens alla chitarra e Eric Doob alla batteria. Il quintetto presenta i brani contenuti in "Aventurine", il nuovo lavoro pubblicato dalla contrabbassista per Biophilia Records. Una delle figure più interessanti del panorama jazzistico internazionale presenta la sua musica creativa e sempre in evoluzione: i brani di Linda May Han Oh riflettono, infatti, una visione moderna del jazz, una musica aperta al dialogo con altri contesti musicali e alla sintesi tra scrittura e improvvisazione. Un talento di grande spessore che si esprime sia nei lavori a proprio nome che al fianco di grandi stelle del jazz attuale come Pat Metheny e Dave Douglas. Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso al singolo concerto è di 20 euro.