Fondi 44 mln per porti Pescara e Ortona

(ANSA) - PESCARA, 4 NOV - Dal 2020 al 2022 previsto l'arrivo di quasi 44 milioni per interventi inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche per i porti di Pescara e Ortona. "Con questo nuovo Piano - ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio in conferenza stampa nella sede del Consiglio regionale a Pescara - si registra un deciso cambio di passo per i porti abruzzesi. Passiamo da una situazione in cui erano sostanzialmente dimenticati, a una in cui riacquistano la loro dignità e il loro ruolo nella portualità del sistema dell'Adriatico. Per il 2020 avranno una dotazione finanziaria di 7 milioni. Soldi già disponibili perché nel bilancio dell'Autorità". Nel 2021 arriveranno oltre 36 milioni, la quasi totalità dei quali per completare il terzo lotto del porto di Pescara. "Per il 2022 la programmazione non è ancora definita".

"Obiettivo - ha concluso Marsilio - è far sì che i porti possano servire in maniera completa le nostre industrie, permettendo di riattivare un traffico turistico che di fatto non esiste".