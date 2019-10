Protezione civile,lavoro di informazione

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 31 OTT - "Il cittadino deve avere una compiuta informazione dei rischi che corre vivendo in un certo territorio. Noi, come dipartimento della Protezione civile, stiamo portando avanti una serie di iniziative per migliorare la capacità di informazione della popolazione, in funzione della conoscenza e dell'allertamento". Così il capo del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli a Sulmona nel corso del convegno "Comunicare per proteggere", organizzato dal Comune di Sulmona in collaborazione con la Regione Abruzzo e i Comuni del comprensorio. "Voglio ricordare tutto il lavoro che stiamo facendo per la formazione culturale per la diffusione dell'insegnamento della Protezione civile nell'ambito del progetto di legge di reintroduzione della Protezione civile nelle scuole. Un lavoro a 360 gradi che va dall'educazione all'informazione, in tempo reale, di quelli che sono gli scenari di rischio".