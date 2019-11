'Passolanciano' tutto l'anno

(ANSA) - PESCARA, 31 OTT - Una zona turistica fruibile tutto l'anno, una montagna dove sciare guardando il mare, ben attrezzata e appetibile anche al di fuori della stagione invernale. E' il futuro del comprensorio di Passolanciano negli intenti della Regione Abruzzo che sta mettendo a punto un progetto di valorizzazione con l'obiettivo di farne mèta turistica di rilievo del centro-sud. Un'attività che procede in sinergia con il Parco nazionale della Majella all'interno del quale insiste l'area; è il Parco, infatti, l'ente che, superata la fase della Valutazione di impatto ambientale, dovrà approvare il progetto rilasciando le necessarie autorizzazioni. "Oggi non è più pensabile tenere impianti aperti solo per lo sci - dice l'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo - Su questo con il Parco siamo in piena sintonia. Potremo avviare le gare per poter far cominciare i lavori entro l'estate 2021 e ultimarli entro il 2023, termine entro il quale le risorse vanno spese". Il progetto costa 34 milioni, 20,2 sono già disponibili.