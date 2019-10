Zazzara,Abruzzo sia regione verde Europa

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 30 OTT - "L'Abruzzo deve tornare ad essere la regione verde d'Europa. Dobbiamo superare questo metodo di arcipelago di aree vincolate per andare alla formazione di una rete, che non significa qualcosa di teorico, ma significa la formazione di un grande parco, in senso figurato, in cui si possa fare meglio la tutela della biodiversità, della fauna con una valorizzazione di tutte le capacità, di tutte le eccellenze che ci sono, in un quadro generale di compatibilità e sostenibilità". Così il neopresidente del Parco nazionale della Maiella, Lucio Zazzara, oggi a Sulmona nel corso della cerimonia del suo insediamento alla guida dell'area protetta che si è tenuta nell'Abbazia celestiniana, prestigiosa sede dell'Ente. Presenti all'evento il presidente della Regione Marco Marsilio, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l'assessore ai Parchi e Riserve Emanuele Imprudente oltre alla responsabile del Polo museale d'Abruzzo del Mibact, Lucia Arbace.