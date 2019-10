Mieloteca e apiario Parco GranSasso Laga

(ANSA) - ASSERGI (L'AQUILA), 23 OTT - E' stata inaugurata la Mieloteca del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga presso la sede di Isola del Gran Sasso (Teramo). Si tratta della prima Mieloteca in un Parco Nazionale e una delle primissime Mieloteche a livello nazionale. La struttura è inserita in un percorso didattico, presso la sede del Parco, che vede un Apiario realizzato in modo da poterne fruire didascalicamente per chi vorrà venire a studiare o semplicemente conoscere lo straordinario mondo delle api e la loro essenziale funzione in un'Area Protetta.

L'Apiario del Parco, è un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove i visitatori avranno modo di conoscere le api e gli altri pronubi selvatici, apprezzarne l'importanza per la Biodiversità ed osservare da vicino questi operosi quanto utili insetti.

L'inaugurazione è avvenuta nel corso di "Mielinfesta 2019", con la presenza di oltre 100 operatori professionali, molti appassionati e tanti bambini delle scuole.