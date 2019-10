Marsilio su Civeta, stiamo lavorando

(ANSA) - PESCARA, 23 OTT - "È incredibile che dopo anni di disattenzione, su una discarica dove la magistratura sta scoprendo di tutto, c'è qualcuno che se la prende con questa amministrazione che è invece l'unica componente che sta lavorando per scoperchiare questo vaso, e rimettere i sindaci nella condizione di capire e conoscere quel che accade nella discarica di loro proprietà". Così il presidente della Regione Marco Marsilio, in conferenza stampa, sul lavoro svolto dalla Regione e dall'Arta, oltre che dal Commissario, subito dopo l'incendio divampato lo scorso 20 ottobre nell'impianto consortile di Valle Cena a Cupello (Chieti). Anche l'assessore regionale all'Ambiente Nicola Campitelli ha ribadito il lavoro svolto dall'ente. "Dal primo minuto ci siamo messi all'opera per tutelare in primis i cittadini. Voglio cogliere l'occasione per questo per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato quali vigili del fuoco, carabinieri, il Commissario Regionale, a struttura di Arta, i sindaci del comprensorio e la popolazione".



Data ultima modifica 23 ottobre 2019 ore 16:04