Spoltore,ecco restauro Piazza D'Albenzio

(ANSA) - Spoltore (PESCARA), 22 OTT - Sono partiti i lavori per la nuova pavimentazione di piazza D'Albenzio: si tratta del tassello conclusivo e centrale di un progetto di riqualificazione complessiva di tutta l'area, che andrà anche a modificare la viabilità: lo spazio, infatti, non sarà più accessibile alle auto e per i parcheggi saranno individuati nuovi spazi all'interno delle mura.

Il progetto approvato dalla giunta Di Lorito, inoltre, avrà un impatto dal punto di vista delle infiltrazioni d'acqua nei locali sottostanti la piazza, andando a risolvere una serie di problemi molto sentiti dall'abitato che circonda la piazza.

E' prevista l'apposizione di opere dello scultore Igor Cascella. In questi giorni è stata rimossa la pavimentazione esistente, in mattoni e lastre di travertino, che era danneggiata in più punti anche a causa del passaggio delle automobili. Al centro sarà collocato un elemento decorativo in travertino a riproporre il simbolo della città di Spoltore.