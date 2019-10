Pianista Bahrami in concerto a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 21 OTT - Venerdì 25 ottobre è in programma al Teatro Massimo di Pescara il recital del pianista Ramin Bahrami, uno tra i musicisti più celebri ed importanti dell'intero panorama concertistico mondiale, in particolare per il suo prestigioso lavoro sulla musica di Johann Sebastian Bach.

Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle 21 nell'ambito della 54/a stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara"; il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. Nato a Teheran nel 1976, Ramin Bahrami è senza dubbio uno degli interpreti più eleganti e rinomati dell'opera di Johann Sebastian Bach. Il pianista iraniano ha consacrato gran parte della sua attività concertistica e delle sue incisioni discografiche al compositore tedesco. Il programma del concerto pescarese si concentra sulle Partite di Bach: Bahrami eseguirà la Partita n. 2 in Do minore, la Partita n. 3 in La minore e la Partita n. 6 in Mi minore.