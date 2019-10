'Diamoci una scossa' in 3 piazze Abruzzo

(ANSA)-L'AQUILA, 20 OTT - Sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione sismica e informarli sulle agevolazioni fiscali, sisma bonus ed ecobonus, per migliorare la sicurezza delle abitazioni. Oggi l'Ordine degli architetti della provincia dell'Aquila, in collaborazione con l'Ordine degli ingegneri, sarà in piazza nella seconda 'Giornata nazionale della prevenzione sismica' per la campagna "Diamoci una scossa!". Fino alle 18 saranno a disposizione in piazza Duomo all'Aquila, in piazza Risorgimento ad Avezzano e in piazza XX Settembre a Sulmona. La 'Giornata' è promossa da Fondazione InarCassa, Consiglio nazionale degli architetti, Consiglio nazionale degli Ingegneri con il supporto scientifico di Consiglio superiore dei lavori pubblici, Dipartimento protezione civile, Conferenza dei rettori delle università italiane, rete dei Laboratori universitari di ingegneria sismica ed Enea. Nel 2018 la 'Giornata' ha visto coinvolte oltre 500 piazze italiane e 7mila professionisti, con verifiche tecniche in oltre 90mila abitazioni.