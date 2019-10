Spoltore,Back from Beirut con Cam e Jorg

Back from Beirut è l'allestimento in cui si potranno riannodare i fili delle tante attività realizzate nella recente trasferta in Libano (agosto/settembre), dove proseguono instancabili gli scambi di solidarietà, arte e teatro degli artisti Cam Lecce e Jörg Grünert con il Centro Al Jana/ARCPA, Arab Resource Center for Popular Arts di Beirut, iniziati con il progetto internazionale "La Linea di Pace" curato dall'Associazione Deposito Dei Segni Onlus. Back from Beirut è il titolo della mostra in esposizione presso l'Hausgallerie 5+ a Spoltore che altro non è che la casa in cui vivono Cam Lecce e Jörg Grünert.

Un particolare site specific in cui si potranno trovare segni e tracce di maestria professionale sulle attività realizzate in Libano dove i due artisti sono impegnati in scambi di solidarietà e formazione. In esposizione opere di arte contemporanea che Jörg Grünert ha direttamente realizzato in Libano nel 2018 per la mostra "in-sight-out" e che per un anno sono state esposte presso il Ras Beirut Cultural Center.