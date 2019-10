Beni culturali e rischio sismico

(ANSA) - CHIETI, 16 OTT - In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile "La protezione civile e la tutela dei beni culturali", il Comando dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale per le Marche e l'Abruzzo illustra le attività di recupero dei beni culturali effettuate sul territorio in occasione degli eventi sismici degli ultimi anni. L'appuntamento 'Il rischio sismico e i beni culturali' è a Chieti, al Museo Archeologico nazionale d'Abruzzo di Villa Frigerj, oggi mercoledì 16 ottobre alle 16. A seguire Rita de Nardis dell'Università 'd'Annunzio' interviene su "Il dualismo tra sismicità e salvaguardia dei beni culturali in una regione ad elevato rischio sismico come l'Abruzzo".