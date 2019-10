Donna ferita in incidente stradale

(ANSA) - ROSCIANO (PESCARA), 12 OTT - Una donna di 33 anni è rimasta ferita in un incidente stradale, in conseguenza di un tamponamento accaduto questa mattina sulla SS 202 a Rosciano (Pescara). Sull'auto della 33enne c'era la figlioletta di appena un anno, rimasta illesa. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale civile di Pescara per un trauma cranico non commotivo. In ospedale per motivi precauzionali anche la figlia di un anno. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Stazione di Catignano (Pescara).