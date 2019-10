Recuperato autocarro rubato a Milano

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 8 OTT - Gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud hanno recuperato in A14, nei pressi del casello di Val Di Sangro, un autocarro Iveco rubato nella notte a Milano. Il mezzo, di recente immatricolazione, è stato visto transitare a velocità sostenuta dagli agenti in direzione sud all'altezza del casello di Lanciano e con l'ausilio dei sistemi di rilevamento targhe, hanno accertato che si trattava di un mezzo rubato. Alla guida c'era un uomo di 52 anni residente a Rozzano (Milano) che è stato denunciato all'autorità giudiziaria per ricettazione.

"Quella di questa mattina - dice il comandante provinciale della Polizia Stradale Fabio Polichetti - è stata l'ennesima operazione degli uomini della Polizia Stradale di Vasto Sud, coordinati dall'ispettore Luca Di Paolo, come azione di contrasto ai furti nazionali e internazionali di veicoli che, transitando in A/14, hanno come destinazione finale i mercati della vicina Puglia".