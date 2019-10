Ingoiò amo,torna in mare tartaruga Lenny

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 7 OTT - La Capitaneria di Porto di Termoli, in collaborazione con il Centro studi cetacei di Pescara e i veterinari Asrem, libererà in mare martedì 8 ottobre una tartaruga Caretta Caretta. 'Lenny' era stata trovata ferita sulla spiaggia di Termoli lo scorso 24 febbraio e subito trasferita a Pescara al Centro di recupero e riabilitazione tartarughe marine "Luigi Cagnolaro", nato dalla collaborazione tra Centro studi Cetacei Onlus e Comune di Pescara nell'ambito del progetto NetCet. Dalle indagini radiologiche è emersa la presenza di un grosso amo da palangaro di fondo, profondamente infisso in esofago. Il 26 marzo Lenny è stata stabilizzata e sottoposta a intervento chirurgico per la rimozione dell'amo dall'equipe di Antonio Di Bello, docente dell'Università di Bari. Dopo la convalescenza Lenny, completamente ristabilita, è pronta a tornare in mare. Il rilascio avverrà nel porto turistico di Montenero di Bisaccia alla presenza di alunni dell'Istituto Omnicomprensivo di Petacciato (Campobasso) 'Cuoco'.



Data ultima modifica 07 ottobre 2019 ore 19:03