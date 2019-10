Lega: D'Eramo nuovo responsabile Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 3 OTT - "Alla luce dei brillanti risultati della Lega in Abruzzo", il deputato Giuseppe Bellachioma, capogruppo in Commissione Bilancio, è entrato nello staff organizzativo del partito per continuare a dare il suo prezioso contributo a livello nazionale. In Abruzzo il nuovo responsabile della Lega è il parlamentare Luigi D'Eramo, già commissario salviniano in Puglia.

Lo rende noto un comunicato dalla Lega nazionale. "Auguro a entrambi buon lavoro, ringraziandoli per l'impegno e la serietà del lavoro che hanno sempre dimostrato. La Lega cresce in tutta Italia e sono orgoglioso di poter contare su una squadra di qualità" dice il segretario nazionale, Matteo Salvini.