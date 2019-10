Cultura romanì, a Lanciano Veijo Baltzar

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 3 OTT - Dall'anniversario dell'inaugurazione del monumento al 'Samudaripe' passando per il convegno 'Rom, Sinti e Caminanti tra memoria e attualità', organizzato con Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziale (Unar) e Formez, alla premiazione del 26/o Concorso artistico 'Amico Rom', il premio più longevo riguardante la popolazione romanì, con partecipanti provenienti da Italia, Finlandia, Serbia, Lituania, Romania, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Gran Bretagna, Francia. Un'intera giornata dedicata all'intercultura venerdì 4 ottobre a Lanciano, che culminerà con la premiazione di Veijo Baltzar, rom finlandese, scrittore e poliedrico artista, vincitore assoluto dell'edizione 2019 del concorso. Il premio alla Carriera andrà al docente universitario rom bulgaro Hristo Kyuchukov; premio Eccellenza Romani al rom serbo Bajram Haliti, avvocato e scrittore, e alla stilista Concetta Sarachella della comunità rom di Isernia. Presenti alla serata, nel Comitato d'onore internazionale, tra gli altri, il giornalista e film maker Orhan Galjus e il compositore e direttore d'orchestra Paco Suarez. Il Premio Phralipè 2019 (Solidarietà e Fratellanza) sarà conferito a don Marco Lai della Caritas di Cagliari, al giornalista Pino Nicotri e a Luca Vitone, autore del film documentario "Romanisthan, da Bologna a Chandigarh", viaggio nella storia, nella lingua e nella cultura dei rom. Gli appuntamenti sono organizzati dal Comune di Lanciano in collaborazione con Unione delle Comunità Romanès in Italia (Ucri), associazione Them Romano Lanciano, Anpi Lanciano, associazione Logos Cultura Pescara, Cooperativa Il Geco Isernia, Regione Abruzzo e associazioni locali. Relatori al convegno, dalle 14 alle 17, Luca Bravi e Santino Spinelli, in arte Alexian. La giornata inizierà alle 10 nel Parco delle Memorie, dove l'anno scorso fu inaugurato il monumento al Samudaripe, il genocidio di rom e sinti, e si concluderà al Teatro Fenaroli, con inizio della premiazione alle 21. (ANSA)

Data ultima modifica 04 ottobre 2019 ore 11:03