Brachetti apre stagione del 'L.Barbara'

Sarà Arturo Brachetti, con il suo one man show "Solo", ad aprire la cinquantesima Stagione Teatrale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" di Pescara. Appuntamento martedì 22 ottobre, al Teatro Massimo, con inizio alle 21. Replica il giorno successivo alle 17. Dopo il trionfale debutto in Europa con oltre 300.000 biglietti venduti in 300 repliche, Brachetti torna sui palcoscenici europei con uno spettacolo che rappresenta un ritorno alle origini, aprendo le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie, agli spettatori. Una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire.

Nello spettacolo protagonista sarà il trasformismo, quell'arte che ha reso celebre l'artista in tutto il mondo e che in "Solo" la fa da padrone con oltre 60 personaggi, molti dei quali ideati appositamente per questo show. Ma "Solo" è anche un viaggio nella storia artistica di Brachetti.