Caruso, riaprire svincolo Tornimparte

(ANSA) - L'AQUILA, 1 OTT - Il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso ha convocato per martedì 8 ottobre, alle 11, una riunione con Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, con Anas, i sindaci dell'Altopiano delle Rocche, del comprensorio Aquilano e gli operatori economici, per la definizione dei termini di riapertura dello svincolo autostradale di Tornimparte in direzione Roma sull'autostrada A25, chiuso per lavori straordinari di messa in sicurezza. Pur riconoscendo "l'importanza degli interventi previsti per aumentare sicurezza e percorribilità del tratto", il presidente "con l'approssimarsi della stagione invernale ha raccolto le preoccupazioni di amministratori, residenti e operatori turistici per possibili ritardi sulla riapertura, in considerazione del notevole afflusso che si determinerebbe nel periodo invernale, che comporterebbe disagi e gravi danni economici all'industria turistica dell'Altopiano delle Rocche e ai residenti dell'Alto Aterno, già avvertiti nella stagione estiva".