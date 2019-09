Sicurezza stradale, arriva 'Edward'

(ANSA) - CHIETI, 26 SET - La Polizia Stradale di Chieti ha aderito alla campagna europea di sicurezza stradale Edward (European Day Without A Road Death) promossa da Tispol, con lo scopo di ottenere, a livello europeo, nella giornata odierna zero vittime sulla strada. "Questa iniziativa - spiega il Comandante della Polstrada di Chieti, Fabio Polichetti - costituisce un momento unico per aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità e dell'incidentalità sulle strade, oggi più che mai in aumento. In occasione di Edward svolgeremo mirati servizi volti alla riduzione delle principali cause di incidenti. Non solo attività di repressione e controlli, ma anche prevenzione ed educazione alla legalità: diverse le iniziative nelle scuole primarie di Chieti, tra cui presso la scuola secondaria di primo grado 'Antonelli', dove oltre 50 ragazzi, gli automobilisti del domani, sono stati formati ed educati sulle corrette regole da seguire quando si circola su strada, sia come pedoni e ciclisti e sia come guidatori e passeggeri".