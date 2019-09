Raccontare eccellenza, ANSA a Pescara

"Raccontare l'eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio dell'Abruzzo in Italia e nel mondo" è il tema di un incontro in programma venerdì, dalle 15, all'ex Aurum di Pescara. Al centro dell'iniziativa alcuni dei settori per cui la Regione è conosciuta nel mondo e il ruolo dell'Agenzia per la loro promozione e la valorizzazione.

All'incontro parteciperanno il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco di Pescara Carlo Masci, insieme al presidente dell'ANSA Giulio Anselmi, all'ad Stefano De Alessandri e al direttore Luigi Contu.

Delle eccellenze d'Abruzzo parleranno Marina Cvetic (Masciarelli Tenute Agricole), Danilo Di Florio (Solis), Luciano Lapenna (ANCI Abruzzo), Juri Ferri (Almond 22), Vincenzo Russi (E-novia), oltre all'assessore al Turismo Mauro Febbo. In programma anche le testimonianze di William Zonfa, chef stellato de La Magione Papale dell'Aquila, e Gianni Tonon, ad di Stella Fashion.



