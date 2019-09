Fenaroli, Gullotta in prima nazionale

(ANSA) - Lanciano (Chieti), 19 NOV - E' forte di 34 appuntamenti la composita stagione teatrale "Fenaroli" di Lanciano 2019-2010 presentata oggi. Il 2 novembre apre la prosa, otto spettacoli in tutto, con la prima nazionale di "Pensaci, Giacomino", di Luigi Pirandello, con Leo Gullotta e regia di Fabio Grossi. La prosa chiude il 5 aprile con "Non svegliate lo spettatore", un omaggio a Ennio Flaiano, con Lino Guanciale, regia di Davide Cavuti.

Negli altri sei spettacoli saranno ospiti Mariangela D'Abbraccio e Daniele Pecci, Melania Giglio, Isa Danieli e Giuliana De Sio, Marisa Laurito, Alessandro Preziosi, Ettore Bassi e Simona Cavallari. Il cartellone si compone inoltre di nove spettacoli di Teatro Dialettale, col premio Maschera d'Oro, Teatro per Ragazzi, 4 appuntamenti, Teatro della Memoria, 3 spettacoli. Con Togliamoci la Maschera, sei appuntamenti, il teatro entra anche nel Piccolo Fenaroli del supercarcere di Lanciano con la sezione "Teatro in carcere, per liberare la cultura e la solidarietà".