Pd, 5 proposte per una Pescara più verde

(ANSA)-PESCARA,24 SET -Cinque idee per una città più verde. I consiglieri Pd hanno illustrato le iniziative per rendere Pescara più ecosostenibile e a misura d'uomo. "Nella settimana mondiale in cui ci si mobilita per un cambiamento serio a livello ambientale e climatico, lanciamo 5 proposte che il Comune può mettere in atto per migliorare la situazione della ecosostenibilità ambientale. La prima - ha detto Piero Giampietro - è piantare mille alberi entro il 2022. Pescara ha un grande patrimonio arboreo, è molto urbanizzata e con poco spazio, ma può vedere la nascita di nuovi alberi. Chiediamo un nuovo orto urbano in ogni quartiere: c'è un esperimento valido ai Colli. Poi solo borracce plastic free nelle scuole dove si era già deciso di non inserire nelle mense la plastica monouso.

Auspichiamo la riattivazione di bicibus e pedibus, trasporto a scuola dei bambini anche con accompagnamento a piedi o in bicicletta. Presenteremo una mozione sottoscritta da tutto il centrosinistra, con la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale.