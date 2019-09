Incidenti stradali, grave 19enne

(ANSA) - PIANELLA (PESCARA), 23 SET - Un ragazzo di 19 anni di Pianella è rimasto ferito in modo grave la notte scorsa in un incidente stradale accaduto nel paese di residenza dove il giovane, che era alla guida di un'auto, si è scontrato con un furgone. A causa dello schianto il 19enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai vigili del fuoco, prima di essere soccorso dai sanitari e trasferito in codice rosso e in stato di coma all'ospedale civile di Pescara, dove è ricoverato in Rianimazione a causa di un trauma cranico commotivo. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto.



Data ultima modifica 23 settembre 2019 ore 15:23