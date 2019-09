Auto travolge e uccide pedone su strisce

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 21 SET - Un uomo di 82 anni è morto per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'automobile, mentre attraversava la strada, a Montesilvano.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo via Vestina. Secondo le prime informazioni, l'anziano, residente in quella zona, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in direzione Sud-Nord, quando è stato travolto da un'automobile condotta da una 33enne, che viaggiava in direzione Cappelle sul Tavo (Pescara). Soccorso dal 118, intervenuto con l'ambulanza della Misericordia e quella medicalizzata, l'anziano è stato trasportato in ospedale, dove è morto subito dopo il suo arrivo.

Sul posto, per i rilievi, c'è la Polizia municipale, che sta raccogliendo le testimonianze dei presenti.



Data ultima modifica 22 settembre 2019 ore 14:03