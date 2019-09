Al via Tornareccio Regina di Miele

(ANSA) - TORNARECCIO (CHIETI), 20 SET - "Un viaggio nella capitale, una capitale in viaggio" sarà il filo conduttore dell'edizione 2019 di Tornareccio Regina di Miele, la più importante rassegna abruzzese dedicata ai prodotti dell'alveare in programma sabato 21 e domenica 22 settembre a Tornareccio, in provincia di Chieti, nota come la "capitale abruzzese del miele". Promosso dal Comune di Tornareccio, l'evento si articolerà in un percorso espositivo, con i produttori di miele e di altre delizie del territorio, degustazioni, ristorazione, laboratori, incontri, spettacoli, visite guidate, territorio e arte. Durante i due giorni saranno presentate iniziative di respiro nazionale sul tema del miele in cucina, con la presentazione domenica 22 settembre di un progetto ambizioso che metterà insieme Comune di Tornareccio, il consorzio Qualità Abruzzo, che riunisce i migliori ristoratori abruzzesi, e le associazioni Ambasciatori dei Mieli Italiani e Città del Miele, e l'Istituto Alberghiero "G. Marchitelli" di Villa Santa Maria.



Data ultima modifica 21 settembre 2019 ore 10:23