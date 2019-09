Sottosegretari: staffetta M5S, Pd deluso

(ANSA) - L'AQUILA, 13 SET - Conferma di un uomo di governo per il Movimento Cinque Stelle anche se con la staffetta tra l'uscente, il 45enne Gianluca Vacca, ormai ex sottosegretario ai Beni culturali con delega alla ricostruzione post terremoto di monumenti e chiese, e il suo collega, il 49enne Gianluca Castaldi, neo sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. Ma amaro in bocca in seno al Pd che fino alla fine ha puntato ad avere un suo rappresentante nel nuovo governo rosso-giallo. È questa la situazione in Abruzzo dopo la nomina di vice ministri e sottosegretari avvenuta stamani nel corso del Consiglio dei Ministri. Tra i dem sono arrivati a giocarsi una carta importante il consigliere regionale dell'opposizione di centrosinistra Giovanni Legnini, ex sottosegretario ed ex vice presidente del Csm, e l'ex governatore abruzzese ora senatore del Pd Luciano D'Alfonso. Fuori dai giochi prima del rush finale l'ex vice presidente ed ex parlamentare e sottosegretario Giovanni Lolli.



Data ultima modifica 13 settembre 2019 ore 18:42