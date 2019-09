Miele al coriandolo migliore d'Italia

(ANSA) - TORNARECCIO (CHIETI), 9 SET - Il miele di Apicoltura Luca Finocchio è il migliore d'Italia: ancora una volta, l'azienda apistica di Tornareccio si impone a Montalcino (Siena), dove al Concorso nazionale mieli italiani a Montalcino "Roberto Franci" ha ottenuto il primo premio per il miele di coriandolo. L'annuncio è stato in occasione della 43/a edizione della rassegna 'La Settimana del Miele', uno degli eventi più importanti in Italia dedicati al mondo dell'apicoltura. Il miele di coriandolo di Luca Finocchio si è imposto su numerosi concorrenti che hanno partecipato per la stessa categoria da tutta Italia, vagliati da una impegnativa giuria composta da esperti in analisi sensoriale del miele, attenta dunque a verificare gli aspetti organolettici dei prodotti in concorso meditante requisiti molto restrittivi. "Abbiamo investito molto negli ultimi anni su questo miele - dichiara Luca Finocchio - che rappresenta ormai una produzione consolidata, molto apprezzata da consumatori".