Marsilio, arrivo personale e snellimento

(ANSA) - TERAMO, 4 SET - "Un confronto importante quello di oggi per stabilire, con i sindaci, le modalità migliori di allocazione del personale e renderlo più efficiente e adeguato alle necessità effettive del territorio". Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, è intervenuto a Teramo, nel corso della riunione del Comitato istituzionale per la ricostruzione, riunito per decidere, tra l'altro, sull'utilizzo delle nuove professionalità assegnate, alla presenza del direttore dell'Ufficio per la ricostruzione, Vincenzo Rivera, di sindaci, parlamentari, consiglieri regionali e altre autorità.

Un compito che spetta in autonomia a ciascuna Regione in base alle specificità dei problemi rilevati. Oltre al personale, altro tema quello delle procedure più snelle. Intanto il bilancio è di 29.516 sopralluoghi effettuati nel cratere con un totale di edifici inagibili pari a 9.054.