Ambientalisti a Jova, conosciamo fogne

"Jovanotti ci ha definito nel suo post peggio delle fogne di New Delhi: ebbene, Lorenzo, noi i rifiuti li conosciamo bene, e dappertutto, compreso eternit, auto abbandonate, materiale elettrico, gomme e chi ne ha più ne metta. E ci riferiamo al vero disastro lungo un fiume, il Tavo, qui a Montesilvano, che invece potrebbe essere bellissimo''. Lo scrive in una nota Augusto De Sanctis, referente della Stazione Ornitologica Abruzzese per le acque, ''davanti alle immagini desolanti delle sponde del fiume Tavo a Cappelle in provincia di Pescara'', e di fatto a pochi metri dal prossimo concerto di Jovanotti.

''Lorenzo si dimentica evidentemente le denunce dei carabinieri connesse alla tappa di Vasto del suo tour: noi volontari della Stazione Ornitologica Abruzzese eravamo sul campo a verificare le segnalazioni dei cittadini su una situazione. Dai dorati mondi qualcuno si permetteva di denigrare chi è impegnato sulla tutela ambientale la SOA scriveva, firmava e inviava l'ennesimo esposto per inquinamento ambientale alle autorità''.



Data ultima modifica 03 settembre 2019 ore 16:43