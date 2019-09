'Che turista sei?',vinci weekend Abruzzo

(ANSA) - PESCARA - "Sei un amante del buon cibo e ami andare alla scoperta di nuovi sapori. Per te l'esperienza di un territorio passa anche attraverso il gusto e durante il tuo viaggio preferisci assaporare prodotti e ricette che raccontino una storia legata alla tradizione". E' il profilo 'tasty' che emerge dal test "Che turista sei?" sottoponendosi al quale si potrà partecipare all'estrazione di due voucher: ciascuno darà diritto a un soggiorno in Abruzzo per due persone, a settembre, in una località della costa e in una montana. E' una delle iniziative del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione per promuovere le località abruzzesi. Per partecipare c'è tempo fino al 20 agosto. Il profilo 'tasty' è solo uno di quelli delineati dal test al termine del quale si può scaricare un'utile guida in .pdf. In questo caso il tour di tre giorni proposto prevede tappe a Vasto e Costa dei Trabocchi, Guardiagrele, Navelli, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Penne, Campli e Giulianova.



Data ultima modifica 12 settembre 2019 ore 21:43