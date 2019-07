Cna, con incentivi 186 avviamenti lavoro

(ANSA)-PESCARA, 23 LUG-Nei primi sei mesi dell'anno 72 attivazioni di tirocini extracurricolari, 26 assunzioni tramite "Garanzia giovani" (17 a tempo indeterminato, 7 in apprendistato professionalizzante e 2 a tempo determinato), 74 assunzioni a tempo indeterminato tramite "Garanzia lavoro", 14 trasformazioni da tempo determinato a indeterminato tramite "Garanzia lavoro": sono i 186 avviamenti al lavoro realizzati dall'Agenzia per il lavoro (Apl) della Cna di Pescara. Lo dice il presidente Cristian Odoardi, sottolineando che "quando il sistema delle imprese può contare sulla possibilità di utilizzare incentivi di qualunque natura per assumere, la risposta è sempre pronta. Da quando le Agenzie hanno affiancato, e in parte rilevato, l'attività un tempo appannaggio dei Centri pubblici per l'impiego, la possibilità di incrociare domanda e offerta di lavoro appare più semplice, grazie al fatto che un'associazione di impresa appare più in grado di intercettare i bisogni del mondo imprenditoriale di riferimento, far emergere i fabbisogni".