Furto con esplosivo al bancomat Bper

(ANSA) - CASALBORDINO (CHIETI), 20 LUG - È stato utilizzato dell'esplosivo per scassinare la scorsa notte il bancomat della Bper di Casalbordino. Attorno alle 3 i ladri hanno agito indisturbati presso l'agenzia in via Porta Nuova causando danni alle vetrine e ai locali. Al momento non si può ancora quantificare l'ammontare dell'ammanco. Stanno indagando i carabinieri della stazione dei Carabinieri di Casalbordino e della Compagnia di Ortona; sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto. Al vaglio le immagini delle telecamere interne dell'istituto di credito per raccogliere eventuali elementi utili.



Data ultima modifica 20 luglio 2019 ore 14:02