Ciclovia del Sangro tra Abruzzo e Molise

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO (L'AQUILA), 20 LUG - "Un progetto fondamentale per il sistema turistico abruzzese e per quello nazionale, perché come regione siamo capofila di un progetto più ampio che è sotto l'attenzione e l'egida dell'Unione Europea" Così l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, nel corso della presentazione della "Ciclovia del Sangro". "L'aver realizzato solo il tratto che viaggia sulla costa non risolve tutti i problemi che abbiamo, perché le aree interne vanno difese, ancor prima della costa, perché hanno una miriade di risorse che per troppo tempo sono state messe da parte. Quindi il nostro obiettivo è di realizzare dopo la parte verticale anche gli assi orizzontali, per entrare nelle aree interne della regione. E questo è un grande esempio di come si fa amministrazione di area vasta, perché il progetto coinvolge due regioni, tre province e tanti Comuni. La ciclovia del Sangro è un obiettivo strategico nell'ambito dei fondi europei e dello sviluppo economico dell'Abruzzo".