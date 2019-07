Esplode ordigno davanti a negozio

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 17 LUG - Esplosione, nella notte, a Montesilvano, in via Vestina. In frantumi, in seguito alla deflagrazione di un ordigno, la vetrina di un centro estetico: secondo le prime informazioni si registrano danni al locale e ai vetri dell'appartamento che si trova sopra all'attività. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che si stanno occupando delle indagini e stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Il forte boato, attorno alle 3.30 del mattino, è stato udito in diverse zone della città.