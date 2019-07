Estate, l'Abruzzo punta sui social

(ANSA) - PESCARA, 13 LUG - Smart Ambassador, Instant Win, Game Contest, Campagne Google e Facebook Ads: sono tante le iniziative di animazione e promozione attivate dall'Assessorato al Turismo della Regione Abruzzo per lanciare e promuovere sul digitale l'estate in Abruzzo. Le 5 campagne di Google Ads (attive sui temi mare, vacanza attiva, montagna) hanno prodotto oltre 6,4 milioni di impression. Sui canali social le 8 campagne attive hanno ottenuto una copertura di 1,3 milioni di persone e oltre 2 milioni di impression.

Ottimi risultati anche per l'instant win #Abruzzosummerdays: oltre 3 mila le iscrizioni e c'è tempo fino al 17 luglio per vincere gadget e partecipare all'estrazione di un fine settimana per due persone in un borgo o in una città d'arte abruzzese.

Pronto a partire anche il game contest "Che turista sei?" che permetterà agli iscritti di delineare il proprio identikit di turista attraverso domande a risposta multipla (cult, wild, smart e tasty), con la possibilità di scaricare un itinerario abbinato al profilo ottenuto. Anche in questo caso, gli iscritti parteciperanno all'estrazione di un premio finale: due weekend per 2 persone in due località abruzzesi (una di mare e una di montagna). Sono oltre 250, poi, le candidature pervenute per diventare "Abruzzo Smart Ambassador". I profili che saranno valutati come idonei andranno ad animare il blog di abruzzoturismo.it e i canali social ufficiali e potranno partecipare a eventi e attività formative legate al turismo.

"Sarà presto avviata una fase di condivisione con gli operatori turistici della regione delle informazioni emerse dall'analisi dei dati delle campagne in atto – sottolinea l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo Mauro Febbo – Tali analisi relative a profilazione degli utenti, tipologie di richieste di prodotti turistici e interessi da loro espressi serviranno ad adattare l'offerta ai gusti e alle intenzioni di viaggio dei turisti dell'ultima ora, considerando che un 60% di indecisi non ha ancora scelto la destinazione per le vacanze estive".