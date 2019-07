Esplode bombola in cantiere, no feriti

(ANSA) - PESCARA, 5 LUG - Paura a Pescara per l'esplosione di una bombola del gas in un cantiere edile di via Bardet. Il fatto è avvenuto intorno alle 10.30, in una palazzina dove erano in corso dei lavori sul tetto. In quel momento gli operai, secondo una prima ricostruzione, stavano facendo una pausa. Non si registrano, infatti, feriti. La bombola, dopo la deflagrazione, sarebbe finita su un altro palazzo, ma non ci sarebbero danni significativi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con due squadre e tre mezzi, che hanno messo in sicurezza l'area, il 118, in via precauzionale, e la Polizia. Accertamenti sono in corso sulle cause dell'esplosione.