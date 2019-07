Avvistato orso ad Anversa degli Abruzzi

(ANSA) - ANVERSA DEGLI ABRUZZI (L'AQUILA), 5 LUG - Un orso marsicano è arrivato alle porte di Anversa degli Abruzzi. E' stato visto di giorno nella parte che conduce alla riserva Gole del Sagittario, di notte nella zona della galleria della variante alla strada 479. Mentre attraversava la galleria è stato inseguito da un'auto per un tratto e filmato. Un'azione che gli esperti sconsigliano vivamente. "Convocheremo un incontro per informare i cittadini sul comportamento da tenere" annuncia il sindaco Gianni di Cesare, invitando agricoltori e allevatori di dotarsi di recinzioni elettrificate. Il Wwf ricorda che la presenza di orsi nell'Oasi Wwf e Riserva naturale è nota da alcuni anni e la convivenza non ha mai creato problemi, se non all'orso. "Chiediamo l'aiuto di tutti - dice Sefora Inzaghi, direttrice dell'Oasi - L'incontro con un orso è emozionante, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo una responsabilità verso questo animale e che l'obiettivo di tutela e conservazione è una priorità che ci deve vedere pronti a collaborare".