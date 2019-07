Aeroporto Pescara,crescita 7,7% a giugno

(ANSA) - PESCARA, 3 LUG - Si consolidano e crescono i dati relativi al traffico passeggeri all'Aeroporto d'Abruzzo, che nel semestre gennaio-giugno 2019, registra un aumento di oltre 18 mila unità rispetto allo stesso periodo del precedente anno, vale a dire, il 5,8% in più. Una crescita, che conferma il trend di apprezzamento dello scalo da parte dei passeggeri, in gran parte stranieri. "Questi dati - ha sottolineato il Presidente della Saga Enrico Paolini - non solo consolidano il trend positivo sin qui evidenziato, ma soprattutto evidenziano il grande sforzo della Saga e del nostro Aeroporto di rilancio e di crescita del traffico, in special modo turistico, nei mesi di maggio e giugno. L'aumento importante del mese di maggio, è stato superato con l'ottimo risultato di giugno, vale a dire il più 7,7%. Il forte aumento del traffico che registriamo negli ultimi mesi è la dimostrazione del buon lavoro di squadra svolto dalla Saga e dai nostri dipendenti, in sinergia con la Regione Abruzzo".